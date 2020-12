Der deutsche Rennfahrer Mick Schumacher hat die Formel-2-Meisterschaft gewonnen.

Zwar kam der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher im letzten Saisonrennen in Bahrain mit Platz 18 nicht in die Punkteränge. Doch wurde sein letzter verbliebener Kontrahent Callum Ilott aus Großbritannien nur Elfter.



Mick Schumacher fährt in der kommenden Rennsaison in der Formel 1 für das Haas-Team.

