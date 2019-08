Der Rennfahrer Mick Schumacher hat in Ungarn seinen ersten Sieg in der Formel 2 gefeiert.

Der 20-Jährige gewann auf dem Hungaroring vor dem Japaner Nobuharu Matsushita und dem Brasilianer Sergio Sette Camara. In der Gesamtwertung liegt Schumacher, der für das italienische Prema Racing Team startet, nun auf dem elften Rang.



"In den letzten Runden hat mein Herz ziemlich schnell geschlagen", sagte Schumacher nach dem Sieg. "Die Reifen bauten ab, ich hatte die ganze Zeit Druck." Der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher gilt als künftiger Fahrer für die sogenannte Königsklasse im Automobil-Motorsport. Daher wird sein derzeit gutes Abschneiden in der Formel 2 mit großem Interesse verfolgt.