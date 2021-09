In der Formel 1 hat Red-Bull-Pilot Max Verstappen den Großen Preis der Niederlande gewonnen.

In seinem Heimrennen in Zandvoort verwies Verstappen den Briten Lewis Hamilton im Mercedes auf Platz zwei. Dritter wurde Hamiltons Teamkollege, der Finne Valtteri Bottas. Verstappen übernahm damit wieder die Führung in der Gesamtwertung. Für die Formel 1 war das Rennen an der Nordseeküste die Rückkehr in die Niederlande nach 36 Jahren. Gegen das Rennen hatte es Proteste von Umweltschützern gegeben.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.