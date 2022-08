Lamont Dozier im Oktober 1990 in New York. (Getty Images / Bob Berg)

Das bestätigten unter anderem sein Sohn. Lamont Dozier arbeitete ab Mitte der 60er Jahre als Songwriter und Komponist bei dem Plattenlabel Motown Records in Detroit. Zusammen mit den Brüdern Brian und Eddie Holland schrieb er für Musiker wie The Supremes, Marvin Gaye und The Isley Brothers. Das Trio Holland-Dozier-Holland produzierte zahlreiche Hits wie "Stop! In the Name of Love", "You can't hurry Love" und "Heat Wave". Nach seinen Motown-Erfolgen arbeitete Dozier unter anderem mit Phil Collins zusammen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.