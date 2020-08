In einer langen Musiknacht im Video-Livestream wagt das Mozartfest Würzburg ein digitales Alternativprogramm zum ausgefallenen Festival in diesem Jahr. Verschiedene Künstler und Kammermusikformationen spielten am 9. Juni von 19 bis 0 Uhr ein durchmischtes wie spannendes Programm. Zwei der vier Auftritte stellt dieses Konzertdokument der Woche vor. Zunächst singt der Tenor Julian Prégardien Lieder von Beethoven sowie Schubert. Dabei begleitet wird er vom Pianisten Martin Helmchen und der Cellistin Marie-Elisabeth Hecker. In der zweiten Stunde kombinieren der Pianist Sebastian Knauer und die Schauspielerin Hannelore Hoger Sonaten von Beethoven mit Briefen und Texten der Schriftstellerin Bettina von Arnim. Die beiden, Beethoven und von Arnim trafen sich einige Male in ihrem Leben. Einst wurde sogar spekuliert, ob sie die berühmte "unsterbliche Geliebte" sei.

Julian Prégardien, Tenor

Martin Helmchen, Klavier

Marie-Elisabeth Hecker, Violoncello

Ludwig van Beethoven:

7 Variationen über "Bei Männern, welche Liebe fühlen", aus "Die Zauberflöte" für Violoncello und Klavier Es-Dur WoO 46

Franz Schubert:

Rellstablieder, aus: Schwanengesang D 957

Auf dem Strom für Singstimme, Violoncello und Klavier D 943

Hannelore Hoger, Rezitation

Sebastian Knauer, Klavier

»In einem Weltenmeer von Harmonie« Briefe und Schriften von Bettina von Arnim sowie Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven:

Ludwig van Beethoven:

Klaviersonate Nr. 5 c-Moll, op. 10 Nr. 1, 1. & 2. Satz

Klaviersonate Nr. 17 d-Moll, op. 31 Nr. 2, "Sturmsonate", 1. & 2. Satz

Klaviersonate Nr. 14 cis-Moll, op. 27 Nr. 2, "Mondscheinsonate"