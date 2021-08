Mozartfest Würzburg Gedenken an Alma Rosé

"An ihrer Wiege stand Mahler, an ihrer Bahre Mengele" – als Gefangene im KZ Auschwitz leitete die Geigerin Alma Rosé das "Mädchenorchester" und wurde ermordet. Schauspielerin Corinna Harfouch erinnerte an sie in einer Wort-Musik-Collage.

Am Mikrofon: Klaus Gehrke

