Gut anderthalb Monate nach der Havarie des Frachters "MSC Zoe" in der Nordsee soll die Bergung der verlorenen Ladung auf deutschem Gebiet beginnen.

Nach offiziellen Angaben werden die entsprechenden Arbeiten am Donnerstag starten. Im deutschen Teil der Nordsee habe das beauftragte Bergungsunternehmen 45 mögliche Container und 345 größere Ladungsteile des Havaristen auf dem Meeresgrund ausgemacht, hieß es. Die "MSC Zoe" ist eines der weltgrößten Containerschiffe. Es hatte Teile seiner Ladung Anfang Januar in stürmischer See verloren. Der Großteil wurde im niederländischen Meeresgebiet geortet.