Die amerikanische Sängerin Taylor Swift hat zur Achtung der Menschenrechte von Lesben und Schwulen aufgerufen.

Bei der Verleihung der MTW Video Music Awards in Newark sagte die 29-Jährige, der Preis sei ein Beleg dafür, dass ihre Fans eine Welt wollten, in der alle nach dem Gesetz gleich behandelt würden. Dazu gehörten Lesben und Schwule ebenso wie Menschen anderer Geschlechtsidentitäten. Taylor Swift wurde für das Video zur ihrem Song "You Need to Calm down" ausgezeichnet. Ihr Album erhielt wegen der Botschaften gegen Homophobie auch den Preis "Video für Good". Kritiker werfen der Sängerin allerdings vor, sie habe das Video aus Marketing-Gründen inmitten des Pride-Paraden-Monats veröffentlicht.



Drei Auszeichnungen gingen an den Popstar Ariana Grande. Die 17-jährige Billie Eilish erhielt den Preis als beste neue Künstlerin.