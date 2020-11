Der Zug mit radioaktivem Müll aus der britischen Atomanlage Sellafield ist auf dem Weg in die hessische Gemeinde Biblis.

Wie ein Sprecher der beauftragten Transportfirma mitteilte, hat der Zug den niedersächsischen Hafen Nordenham am Abend verlassen. Von dort soll der Atommüll in ein Zwischenlager an dem stillgelegten Kernkraftwerk in Hessen gebracht werden. Die Ankunft wird für morgen Früh erwartet. Atomkraftgegner haben Proteste entlang der möglichen Fahrtstrecke angekündigt. Die Bundespolizei sichert deshalb Gleise in Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Gestern hatte ein britisches Spezialschiff die insgesamt sechs Castoren nach Deutschland gebracht.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.