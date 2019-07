US-Präsident Trump sieht in der Anhörung des früheren US-Sonderermittlers Mueller im US-Kongress einen Erfolg für das Weiße Haus.

Es sei ein sehr großer Tag für die USA und für die Republikanische Partei gewesen, sagte Trump in Washington. Mueller habe einen lausigen Job gemacht und Details seiner eigenen Untersuchung nicht gewusst. Die Demokraten hätten einen verheerenden Tag erlebt. - Diese kündigten an, ihre Ermittlungen gegen Trump fortzusetzen. Die Mauer des Schweigens im Weißen Haus, das angeforderte Dokumente und Vorladungen von Zeugen verweigere, werde ihre Partei nicht stoppen, sagte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Pelosi.



Mueller hatte in den Anhörungen vor zwei Ausschuüssen bekräftigt, dass er - anders als von Trump behauptet - diesen nicht von allen Vorwürfen entlastet habe. Auch betonte Mueller, seine Ermittlungen hätten gezeigt, dass die russische Regierung die Wahl 2016 auf weitreichende und systematische Weise beeinflusst habe. Mueller betonte, sie mache das weiterhin und bedrohe so die amerikanische Demokratie.