Die Demokraten im US-Kongress haben die rasche Vorlage des vollständigen Berichts von FBI-Sonderermittler Mueller verlangt.

Sie forderten Justizminister Barr in einem Schreiben auf, das Dokument binnen sieben Tagen an den Kongress zu übermitteln. Bislang ist nur eine von Barr verfasste Zusammenfassung des vertraulichen Berichts bekannt. Darin heißt es, dass es keine Beweise für geheime Absprachen des Wahlkampflagers von Präsident Trump und Vertretern Russlands gebe. Der Präsident sieht sich dadurch vollständig entlastet; die Demokraten zweifeln dies an.



Trump attackierte heute im Zusammenhang mit den Ermittlungen erneut die US-Medien als "Feinde des Volkes".