US-Justizminister Barr will bis Mitte April eine redigierte Fassung des Russland-Berichts von Sonderermittler Mueller veröffentlichen.

Das kündigte er in einem Brief an den Kongress in Washington an. Gewisse Stellen müssten jedoch aus Datenschutzgründen geschwärzt werden oder weil sie Geheimdienstinformationen enthielten. Die Demokraten im Kongress haben Einblick in den vollständigen Bericht gefordert. Seine Parteikollegen wollten keine geschwärzte Fassung, erklärte der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Nadler.



In der bislang veröffentlichten Zusammenfassung wird klargestellt, dass Russland durchaus versucht hat, die US-Wahl zu beeinflussen. Allerdings gebe es keine Hinweise auf eine Verschwörung mit dem Wahlkampfteam des heutigen Präsidenten Trump. Dieser sieht sich in der Russland-Affäre vollständig entlastet.