Das US-Justizministerium muss dem Kongress den Bericht des Sonderermittlers Mueller ungeschwärzt übergeben.

Das hat eine Bundesrichterin in Washington entschieden und damit einer Klage der Demokraten stattgegeben. Sie setzte dem Ministerium eine Frist bis kommenden Mittwoch. Bis dahin müsse dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses die vollständige Version ausgehändigt werden.



Die Demokratische Partei prüft derzeit ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. In diesem Zusammenhang will sie den Mueller-Bericht nutzen. Der Sonderermittler hatte etwa zwei Jahre lang untersucht, ob Trumps Wahlkampfteam im Jahr 2016 geheime Absprachen mit Vertretern Russlands traf. Das Justizministerium machte den Bericht öffentlich, etliche Passagen waren aber geschwärzt.