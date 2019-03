Diese Reaktion konnte nicht ausbleiben – und sie weist bereits den Weg in den Präsidentschaftswahlkampf 2020. Ein einziges Täuschungsmanöver, angezettelt von neidzerfressenen Demokraten und korrupten Journalisten, sei die Untersuchung des Sonderermittlers gewesen, polterte Trump in seiner ersten Veranstaltung nach dem Ende der Mueller-Ermittlungen. Robert Mueller habe ihn aber nach 22 Monaten in vollem Umfang freisprechen müssen: Vom Vorwurf der organisierten Zusammenarbeit mit russischen Kräften im Präsidentschaftswahlkampf von 2016. Und vom Vorwurf der Behinderung der Justiz.



Das stimmt natürlich nicht – oder zumindest nicht ganz: Robert Mueller hat sehr wohl Indizien für eine Behinderung der Justiz durch den Präsidenten zusammengetragen. Er hat die Entscheidung darüber, ob sie strafrechtlich relevant sind, jedoch dem Justizminister überlassen, der erst vor ein paar Wochen von Donald Trump eingesetzt worden war. Warum Mueller so verfuhr, ist eine der Ungereimtheiten am Ende dieses Verfahrens.



Die Strategie des Präsidenten und der Republikaner im Umgang mit diesem widersprüchlichen Untersuchungsergebnis dürfte allerdings schon absehbar sein: Alle, die sich um Aufklärung der russophilen Machenschaften des Trump-Teams bemühten und alle, die das noch tun wollen – sei es im Kongress oder vor Gerichten, wo insgesamt noch 17 Ermittlungsverfahren gegen Donald Trump, seine Unternehmen und die Familie anhängig sind: Sie dürften allesamt im Wahlkampf zur Zielscheibe Donald Trumps werden. Er wird sie an den politischen Pranger stellen.

Eine veritable Verfassungskrise

Dabei kennt noch niemand diesen angeblich über 300 Seiten umfassenden Bericht des Sonderermittlers – außer Justizminister William Barr und wenigen anderen. Allein Barr hat es in der Hand, über den weiteren Umgang mit dem Mueller-Bericht zu entscheiden. Als Herr des weiteren Verfahrens befindet er darüber, was der Kongress zu Gesicht bekommen soll und was die Öffentlichkeit.

Der Kampf um die Aushändigung des vollständigen Berichts samt aller Unterlagen und Beweismittel hat bereits begonnen – und im Streit darüber liegt der Kern einer veritablen Verfassungskrise: Allein der Kongress hat das verfassungsmäßig verbriefte Recht, den Präsidenten zur Rechenschaft zu ziehen – stellt der Justizminister dem Repräsentantenhaus jedoch die Informationen nicht in vollem Umfang zur Verfügung, können die Abgeordneten ihre Kontrollrechte und -pflichten nicht wahrnehmen. Im Stellungskrieg der Parteien werden am Ende vermutlich die Gerichte entscheiden müssen, wer im Konflikt zwischen Exekutive und Legislative die Oberhand behält.



Die US-amerikanische Öffentlichkeit dürfte jetzt einen monatelangen Kleinkrieg um die Aushändigung des Mueller-Berichts zu erwarten haben. Der Verschleiß der öffentlichen Wahrnehmung wird dabei so groß sein, dass der Präsident mit diesem Ergebnis breitschulterig in den Präsidentschaftswahlkampf ziehen kann.

Geschwächte Checks and Balances

Das alles verdichtet sich zu einem Stresstest für die US-Demokratie. Der Präsident hat alles getan, um in diesen angespannten Zeiten der politischen Rundum-Erschütterung die allgemeine Verunsicherung noch zu steigern und diese Affäre in eine tiefgreifende Vertrauenskrise münden zu lassen: Donald Trump hat die Autorität des Rechtsstaates und die Gewaltenteilung in Frage gestellt. Er hat die Glaubwürdigkeit der Institutionen unterminiert und ihren Repräsentanten die Legitimität abgesprochen. Er hat die Untersuchung für illegitim erklärt, Robert Mueller als Gefahr für die USA denunziert, den Geheimdiensten die Kompetenz abgesprochen und der Justiz ihre Überparteilichkeit. Während die Republikaner im Kongress ihren Verfassungsauftrag als Kontrollorgan des Präsidenten aus den Augen verloren haben und damit in dieser Krise auf ganzer Linie versagten, hat sich der Rechtsstaat erfolgreich zur Wehr gesetzt. Ob die Widerstandskräfte der geschwächten Checks and Balances auch noch für eine zweite Amtszeit Donald Trumps reichen, steht indes dahin.



Der Schaden ist bereits jetzt immens. Und offenbart grundsätzliche Schwächen: Zweiparteiensysteme sind auf Dauer offenbar nicht auf Kompromisskultur und Interessenausgleich geeicht, sondern auf zunehmende Polarisierung und Konfrontation - bis hin zur Handlungs- und Politikunfähigkeit. Das gilt für die USA. Das gilt für Großbritannien. Die angelsächsischen Brüder durchleben womöglich die schwerste systemische Krise ihrer Geschichte. Die einen im Zeichen von Brexit, die anderen im Zeichen von Donald Trump.

