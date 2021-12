Wegen Omikron sollten die Quaratänerichtlinien angepasst werden, meint der CDU-Politiker Müller. (imago images/MiS)

Hochrechnungen gingen bei Omikron von schlimmstenfalls 700.000 neuen Infektionen pro Tag aus, sagte Müller der Zeitung "Die Welt". In diesem Fall käme es tatsächlich zur Massenquarantäne. Nach allem, was man bisher wisse, sei Omikron ansteckender, aber nicht gefährlicher. Für Geimpfte und Genesene brauche man deshalb Freitestmöglichkeiten, und zwar nach fünf Tagen. Geboosterte ohne Symptome sollten bei einer Woche täglicher Schnelltestungen gar nicht in Quarantäne gehen müssen, meinte der Unionsfraktionsvize.

Derzeit empfiehlt das Robert Koch-Institut für Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten eine Quarantäne von 14 Tagen sowie einen PCR-Test. Dies gilt auch für vollständig geimpfte und genesene Kontaktpersonen.

