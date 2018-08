Bundesentwicklungsminister Müller hat die Europäische Union zu mehr Investitionen in Afrika aufgefordert.

Müller reist derzeit durch Afrika und befindet sich im Moment in Botswana. Die EU habe auf dem Kontinent bisher zu wenig getan, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Probleme in Afrika, insbesondere die des Bevölkerungswachstums, könne man nicht durch Zuwanderung nach Europa lösen. Nötig seien mehr Investitionen in Technologie und Arbeitsplätze und ein fair gestalteter Handel. Wer Mauern bauen wolle und Grenzen und Zuwanderungsbeschränkungen zum Ziel habe, der müsse auch in den Herkunftsländern sein Engagement wesentlich verstärken.



Müller betonte, es habe sich in den vergangenen Monaten viel auf dem afrikanischen Kontinent getan. Es gebe viele Staaten, die einem Hoffnung machten. Ein Beispiel sei Botswana. Dies sei ein Land, in dem es nahezu keine Korruption gebe, Präsident Mokgweetsi Masisi sprühe vor Reformen. Auch in Äthiopien würden Reformen eingeleitet und es gebe den historischen Friedensprozess mit Eritrea. Die Jugend habe die klare Erwartung, dass dort ein vergleichbarer Weg wie in Äthiopien gegangen werde. Müller erklärte, er habe die Hoffnung, dass dann auch die Flucht der eritreischen Jugend beendet werde.