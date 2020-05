Die Ankündigung, dass Sachsen-Anhalt seine Einschränkungen in der Coronakrise deutlich lockern wolle, kam überraschend – auch für Regierungen anderer Bundesländer. Die Verärgerung über das Vorgehen von Sachsen-Anhalt sei groß, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Deutschlandfunk Interview der Woche. Die anderen Länder und der Bund seien darüber nicht rechtzeitig informiert worden. Es sei "ärgerlich", dass man noch am Donnerstagabend in einer Videokonferenz mit den anderen Ländern und dem Bund zusammengeschaltet war, dort aber Sachsen-Anhalt nichts von den Lockerungen gesagt habe.

Bezüglich der anstehenden Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin sagte Müller: "Ich hoffe sehr, dass wenn wir am kommenden Mittwoch mit der Kanzlerin zusammenkommen, wir uns auch wieder auf gemeinsame Maßnahmen verständigen können." Denn entscheidend sei nicht, dass alle Bundesländer die gleichen Maßnahmen beschlössen, sondern dass im Grundsatz ein gemeinsamer Weg vereinbart werde.

In Hinblick auf das nächste Treffen von Bund und Ländern rückte Müller Gastronomie und Hotels in Fokus der Lockerungen. "Ich akzeptiere nicht mehr, dass Gastronomie und Hotellerie immer weiter hintenangestellt werden", so Müller. Nicht eine sofortige Eröffnung sei wichtig, aber eine Planbarkeit für die Unternehmen. Beispielsweise eine Öffnung der Außenbereiche von Restaurants nach fünf Tagen und nach weiteren fünf Tagen eine Öffnung der Innengastronomie.

Politik von Wissenschaft getrieben

Als Lehre aus der Coronakrise zeigte sich Müller offen für eine Föderalismusreform. In Krisenzeiten wie zum Beispiel einer Pandemie könne der Gesundheitsschutz zentral koordiniert werden, auch über Maßnahmen und Einsätze könne der Bund entscheiden. "Das kann ich mir vorstellen", so Müller.

Bezüglich der Leitlinien, der die Politik in der Coronakrise folge, sagte Müller: "Da ist die Politik etwas getrieben von der Wissenschaft." Aber auch die müsse man in Schutz nehmen, da sich niemand auf diese Gesundheitskrise habe vorbereiten können – auch die Wissenschaft und die Medizin nicht.

