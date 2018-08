Als erstes lateinamerikanische Land hat Chile die Ausgabe von Plastiktüten in den Geschäften verboten.

Die großen Supermarktketten bekommen ein halbes Jahr, kleinere Geschäfte zwei Jahre Zeit, um Plastiktüten abzuschaffen. Wer sie danach noch ausgibt, muss mit einer Geldstrafe von umgerechnet rund 300 Euro rechnen. Präsident Pinera sprach von einem großen Schritt in Richtung eines sauberen Landes. In Chile werden nach Angaben von Industrie und Umweltministerium jedes Jahr rund 3,4 Milliarden Plastiktüten verbraucht. Ein großer Teil davon landet im Meer. Bereits im vergangenen Jahr hatte Pineras Vorgängerin Bachelet ein Verbot von Plastiktüten in Küstenregionen eingeführt.



Laut einer US-Studie aus dem Jahr 2015 gelangen weltweit jährlich bis zu acht Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, gibt es dort bis 2050 so viel Plastikmüll wie Fische. Immer wieder werden an Stränden Meerstiere angespült, die an Plastikabfällen verendet waren.



Die Reduzierung von Plastiktüten ist ein erklärtes Ziel der EU. Nach einer Richtlinie soll bis 2019 die Nutzung von Einweg-Plastiktaschen im Vergleich zu 2010 um 80 Prozent verringert werrden. In Deutschland verpflichtete sich der Handel daraufhin, die kostenlose Abgabe von Plastiktüten einzuschränken. Mit Erfolg: Der Verbrauch geht seitdem zurück.



Auch in anderen Ländern wurde der Plastiktüte der Kampf angesagt: In Kenia ist seit einem Jahr ein entsprechendes Verbot in Kraft, in Taiwan verlangen Supermärkte schon seit 2002 für Plastiktüten Geld. Nicht überall klappt es mit dem Verzicht: In Australien wurden Kunden einer große Supermarktkette teilweise rabiat, weil es statt kostenloser Einwegbeutel nur noch kostenpflichtige Mehrwegtüten gab. Die Kette ruderte zurück und wurde dafür prompt von enttäuschten Umweltschützern und in den Sozialen Medien kritisiert. Es folgte Kehrtwende Nummer zwei: Die Mehrwegtasche kommt doch noch - aber erst nach einer Übergangsphase.