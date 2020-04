Die CSU plant ihren ersten digitalen Parteitag.

Die Veranstaltung soll am 22. Mai stattfinden und drei Stunden dauern, wie "Der Spiegel" berichtet. In der Parteizentrale in München werde ein Livestudio eingerichtet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten sich über das Internet einwählen. Der österreichische Bundeskanzler Kurz habe einen digitalen Gastauftritt zugesagt.



CSU-Generalsekretär Blume sagte, das neue Verfahren sei notwendig, weil bis weit in die zweite Jahreshälfte an normale Parteiveranstaltungen nicht zu denken sei. Die Demokratie dürfe auch in Krisenzeiten nicht pausieren.