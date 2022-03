München entlässt den Chefdirigenten Gergijew wegen Russland-Nähe. (picture alliance / dpa / RIA Novosti / Alexei Danichev)

Dies teilte Oberbürgermeister Reiter in München mit. Die Stadt hatte Gergijew ein Ultimatum gestellt, sich von der russischen Invasion in der Ukraine zu distanzieren. Dies hatte der Dirigent verstreichen lassen. Gergijew war seit der Spielzeit 2015/2016 Chefdirigent der Münchner Philharmoniker.

Gergijew ist auch Intendant des Mariinski-Theaters in Sankt Petersburg. Der Träger des Titels "Held der Arbeit der Russischen Föderation" steht Kremlchef Wladimir Putin nahe. Gergijew befürwortete auch die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014. Gestern hatte die New Yorker Metropolitan Opera angekündigt, vorerst nicht mehr mit Künstlern oder Institutionen zusammenarbeiten zu wollen, die Putin unterstützten. Konkrete Namen wurden nicht genannt. Unter anderem hatte das Opernhaus in der Vergangenheit immer wieder mit auch Gergijew zusammengearbeitet.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.