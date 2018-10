CSU und Freie Wähler haben sich nach einer ersten Sondierungsrunde über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen positiv geäußert.

Der bayerische Ministerpräsident Söder erklärte, es habe sich gelohnt, dass man zusammengekommen sei. Der Vorsitzende der Freien Wähler, Aiwanger, sagte, es gebe zwar rote Linien, diese würden aber von beiden Seiten nicht überschritten. Söder und CSU-Chef Seehofer hatten sich im Vorfeld bereits für ein Regierungsbündnis mit den Freien Wählern ausgesprochen. Am Nachmittag wollen CSU und Grüne miteinander sprechen. Dem werden allerdings nur geringe Erfolgsaussichten eingeräumt, da die CSU bei den Grünen erhebliche inhaltliche Differenzen sieht, etwa in den Bereichen Innenpolitik und Umweltschutz.



Die CSU hatte bei der Wahl am Sonntag 37,2 Prozent der Stimmen erhalten. Zweitstärkste Kraft wurden die Grünen mit 17,5 Prozent vor den Freien Wählern mit 11,6 Prozent. Die AfD kam auf 10,2 Prozent, die SPD auf 9,7 und die FDP auf 5,1 Prozent.