In München ist eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Opfer des Anschlags auf das Oktoberfest vor 38 Jahren enthüllt worden.

Ein Rechtsextremist hatte 1980 eine Bombe gezündet, zwölf Besucher des Oktoberfests sowie der Attentäter kamen ums Leben. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt. An der Einweihung der Gedenktafel am Münchner Rathaus nahmen neben Oberbürgermeister Reiter auch Opfer von damals ein. Am Ort des Anschlags, der Theresienwiese, steht bereits seit längerem ein Mahnmal.