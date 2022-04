Fußball-Bundesliga

Arminia-Profi Masaya Okugawa im Duell mit dem Bayernspieler Tanguy Nianzou. (AP Martin Meissner)

Damit könnten die Münchner ihren 32. Meistertitel bereits am kommenden Samstag mit einen Sieg im Spitzenspiel gegen Verfolger Borussia Dortmund perfekt machen. Gegen die abstiegsbedrohte Arminia brachte ein Eigentor von Jacob Laursen die Gäste am 30. Spieltag in Führung (10. Minute). Serge Gnabry (45.+7) und Jamal Musiala (85.) erhöhten für den Favoriten.

Arminias Mittelfeldspieler Fabian Kunze musste nach einem harten Armeinsatz von Münchens Tanguy Nianzou im Kopfballduell mit einer Trage vom Platz gebracht werden. In den vergangenen Wochen hatten bei den Bielefeldern bereits Stürmer Fabian Klos und Verteidiger Cédric Brunner Kopfverletzungen erlitten.

In weiteren Sonntagsspielen gab es folgende Ergebnisse:

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 2:0

und

1899 Hoffenheim - Greuther Fürth 0:0.

Zur Stunde treffen noch Bayer Leverkusen und RB Leipzig aufeinander.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.