In Bayern wird es weiterhin "Islamischen Unterricht" an staatlichen Schulen geben.

Das Landeskabinett in München beschloss, den derzeitigen Modellversuch innerhalb von zwei Jahren in ein Wahlpflichtfach umzuwandeln. Bayerns Innenminister Herrmann sagte, es gehe darum, jungen Menschen eine reflektierte Auseinandersetzung mit ihrem Glauben zu ermöglichen und diese nicht den Koranschulen der Moscheen zu überlassen. - Das Unterrichtsangebot gibt es seit neun Jahren. Es war befürchtet worden, dass es nicht verlängert wird. Aktuell nehmen 16.500 muslimische Schülerinnen und Schüler in Bayern daran teil.