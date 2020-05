Die CSU hält heute erstmals einen Kleinen Parteitag über das Internet ab.

Dazu wurde in der Münchner Parteizentrale eigens ein Studio eingerichtet. Rund 250 Delegierte werden teilnehmen. Hauptredner ist der CSU-Vorsitzende Söder. Als Gast wird Österreichs Bundeskanzler Kurz zugeschaltet.



Inhaltlich geht es um die Bewältigung der Corona-Krise. Die Delegierten wollen dazu einen Antrag der Parteiführung verabschieden, der die CSU-Forderung nach einem großen Konjunkturpaket aus Investitionsanreizen und steuerlichen Entlastungen untermauern soll. Dazu gehören Kaufprämien für Autos sowie eine schnelle und möglichst vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags.



Der Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten, für den Urlaub im Inland Gutscheine auszugeben, stößt bei seinem sächsischen Kollegen Kretschmer auf Kritik. Der CDU-Politiker erklärte, die Situation sei so ernsthaft, dass man sich auf die absolut notwendigen Dinge konzentrieren sollte. Urlaubsgutscheine zählten in der Corona-Krise nicht zu den Prioritäten bei der Verwendung staatlicher Gelder.