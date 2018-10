In München haben am Tag der Deutschen Einheit mehr als 20.000 Menschen unter anderem gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit demonstriert.

Diese Zahl nannte die Polizei, die Organisatoren sprachen von doppelt so vielen Teilnehmern. Zu der Kundgebung hatten über 50 Gruppen aufgerufen, darunter Frauenverbände, Flüchtlingshelfer und Parteien. Redner forderten unter anderem einen Abschiebestopp für abgelehnte Flüchtlinge in Kriegs- und Krisengebiete. Die Kundgebung richtete sich auch gegen das umstrittene neue bayerische Polizeiaufgabengesetz.



In Berlin fand eine Kundgebung der rechtspopulistischen Gruppierung "Wir sind Deutschland" statt, zu der nach Polizeiangaben rund 1.000 Menschen kamen, darunter auch NPD-Anhänger und Hooligans. Der Protest richtete sich vor allem gegen die Bundesregierung und Bundeskanzlerin Merkel.