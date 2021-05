In München ist ein neues Mahnmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung durch die Nazis eingeweiht worden.

Das Kunstwerk "The Blacklist / Die schwarze Liste" von Arnold Dreyblatt wurde am Königsplatz eröffnet. Das kreisrunde Mahnmal trägt die Buchtitel von 310 im Nationalsozialismus geächteten Autorinnen und Autoren, deren Werke im Jahr 1933 übnerall in Deutschland verbrannt wurden - in München auf diesem Platz.



Wegen der Pandemie war die Einweihung nicht öffentlich; es nahmen unter anderen Bayerns Ministerpräsident Söder, Münchens Oberbürgermeister Reiter, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, sowie der Künstler Dreyblatt selbst teil, wie das Münchner NS-Dokumentationszentrum mitteilte. Söder sagte, das Mahnmal sei "das richtige Zeichen am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Man erlebt gerade heute wieder, wie mit Hass und Hetze versucht wird, Antisemitismus, Intoleranz, Rassismus und Menschenverachtung Raum zu geben". Reiter erläuterte, es habe lange gedauert, bis die NS-Bücherverbrennungen Eingang in die Erinnerungskultur in Deutschland gefunden hätten: "Auch München tat sich schwer damit". Knobloch meinte, die Bücherverbrennung von 1933 bleibe untrennbar mit dem Königsplatz verbunden.

