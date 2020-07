Nach der Beleidigung eines Rabbiners durch mehrere Männer in München hat der bayerische Antisemitismusbeauftragte Spaenle mangelnde Zivilcourage kritisiert.

Offensichtlich hätten einige Bürger den Vorfall mitbekommen, aber weder dem Rabbiner geholfen noch die Polizei gerufen, sagte der CSU-Politiker. Man dürfe es nicht zulassen, dass Menschen jüdischen Glaubens zu Opfern von Beleidigung und tätlichen Übergriffen würden.



Der Münchner Gemeinderabbiner war nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in der Innenstadt von vier jungen Männern verfolgt und beleidigt worden. Sie sollen arabisch gesprochen haben. Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz in Deutschland forderte als Reaktion auf den Vorfall, den Dialog zwischen Juden und Muslimen weiter zu verstärken.



Das Kommissariat für politisch motivierte Kriminalität in der bayerischen Landeshauptstadt hat Ermittlungen aufgenommen.