Am Rande einer Kundgebung von Klimaschutzaktivisten gegen die Automobil- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München ist es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen.

Ein Polizeisprecher sagte, etwa 100 Demonstrierende hätten versucht, eine Absperrung an der Theresienwiese zu durchbrechen. Um das zu verhindern, hätten die Beamten auch Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Weitere Blockaden und Störaktionen bei der IAA sind angekündigt.



Nach Angaben von Volkswagen gab es in der Nacht einen Farbanschlag auf das private Haus von Konzernchef Diess in München. An dem Gebäude seien Schmierereien aufgetaucht, sagte ein VW-Sprecher. Der Urheber sei noch unbekannt. Laut der Internetseite "Business Insider" hatten der oder die Täter unter anderem "Diess enteignen" auf die Tür geschrieben.