Münchens Oberbürgermeister Reiter hat mit zwei Schlägen das erste Fass Wiesn-Bier angezapft und damit das Oktoberfest eröffnet.

Ministerpräsident Söder erhielt die erste Maß. Beide Politiker stießen auf einen friedlichen Verlauf des Volksfestes an. Hunderte Gäste, fast alle in Dirndl und Lederhose, hatten am frühen Morgen auf den Einlass gewartet. In den kommenden zwei Wochen werden in München rund sechs Millionen Besucher erwartet.