Torjubel bei den Münchner Spielern (hier nach dem 2:0) (Tobias Hase/dpa)

Thomas Müller brachte die Bayern im pandemiebedingt zuschauerlosen Stadion in seinem 400. Ligaspiel in der 7. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhten Dayot Upamecano (57.), Leroy Sané (59.) und Robert Lewandowski (87.). Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann stand bereits vor dem Spiel als Herbstmeister fest.

Für Wolfsburg war es die bereits siebte Pflichtspielniederlage in Serie. In der Tabelle steht der VfL nun mit 20 Punkten auf Platz 12.

