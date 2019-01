Der scheidende CSU-Vorsitzende Seehofer hat seine Zeit an der Spitze der Partei als großes Geschenk in seinem Leben bezeichnet.

Er sagte auf dem Sonderparteitag in München, was bei ihm nach gut zehn Jahren im Amt bleibe, sei ein glühendes Herz für die politische Familie der CSU. Die Partei sei immer noch eine bärenstarke Volkspartei. Allerdings erziele man bei Wahlen nicht mehr Ergebnisse von 50 plus X. Das liege zum einen daran, dass 2008 die Freien Wähler in den bayerischen Landtag eingezogen seien. Es liege zum anderen aber auch am Einzug der AfD - und das sei, so Seehofer, aufgrund von Rahmenbedingungen geschehen, die, Zitat, "nicht primär in München gesetzt wurden".



Auf dem Sonderparteitag wollen die knapp 900 Delegierten heute Ministerpräsident Söder zum neuen CSU-Vorsitzenden wählen und darüber hinaus auch eine strukturelle Reform der Partei einleiten.