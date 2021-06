Nach der missglückten Greenpeace-Protestaktion vor dem EM-Spiel zwischen Deutschland und Frankreich hat Bayerns Ministerpräsident Söder Konsequenzen angekündigt.

Was da in München geschehen sei, sei kein Kavaliersdelikt, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Der Vorfall werde jetzt genau geprüft. Der Aktivist wurde nach Angaben der Polizei am Abend festgenommen.



Zwei Menschen waren am Abend verletzt worden. Die Umweltorganisation wollte gegen den Sponsor "Volkswagen" protestieren. Ein Motorschirm-Pilot flog zunächst über dem Stadion und versuchte, einen großen gelben Ball in die Arena sinken zu lassen. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln. Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern. Auf Bildern war zu sehen, wie er noch einige Zuschauer streifte.



Greenpeace bat anschließend um Entschuldigung. Leider sei bei der Aktion "nicht alles nach Plan gelaufen", teilten sie mit. Der Protest habe nie die Absicht gehabt, "das Spiel zu stören oder Menschen zu verletzten." Ein Sprecher der Organisation führte aus, technische Schwierigkeiten hätten dazu geführt, "dass der Pilot zur Landung im Stadion gezwungen wurde". Man bedauere zutiefst, dass dadurch Menschen in Gefahr gebracht und offenbar zwei Personen verletzt worden seien.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.