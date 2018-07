Unter dem Motto "Ausgehetzt - Gemeinsam gegen die Politik der Angst" haben in München tausende Menschen demonstriert.

Ein Polizeisprecher nannte 20.000 Teilnehmer, die Organisatoren sprachen von 50.000. In dem Aufruf zu der Protestaktion hieß es, Parteien und insbesondere die CSU ließen sich ihre Agenda von undemokratischen, menschenrechtsfeindlichen und rechten Populisten vorgeben. Politiker dürften die Gesellschaft nicht weiter durch eine eskalierende Sprache verunsichern. Der Münchner Oberbürgermeister Reiter -SPD- sagte bei der Abschlusskundgebung auf dem Königsplatz, der soziale Frieden in München, Bayern und Deutschland sei durch Verrohung der Sprache, Scheindiskussionen und eine völlig falsche Prioritätensetzung hochgradig gefährdet.



Die CSU hatte mit einer Gegenkampagne auf den Demonstrationsaufruf reagiert. In der Stadt wurden Plakate aufgehängt, auf denen stand "Ja zum politischen Anstand! Nein zu #ausgehetzt. Bayern lässt sich nicht verhetzen!" Für Diskussionen hatte auch gesorgt, dass die Münchner Stadtrats-CSU den Kammerspielen und dem Volkstheater eine Teilnahme verbieten lassen wollte.

