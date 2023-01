Verkehrsbilanz 2022

Der Mittlere Ring in München war die staureichste Strecke in Deutschland im Jahr 2022. (Matthias Balk / dpa / Matthias Balk)

In München verloren Pendler laut Inrix auf das Jahr gerechnet im Durchschnitt 74 Stunden, in Berlin 71. Dahinter folgten Hamburg mit 56 Stunden und sieben weitere Städte mit mindestens 40 Stunden. Die größten Stauschwerpunkte waren der Mittlere Ring in München, der Elbtunnel in Hamburg und das Autobahn-Dreieck Köln-Heumar.

Traditionelle Stoßzeiten kehrten zurück

Aufgrund der Beschränkungen in der Corona-Krise im Vorjahr stieg das Verkehrsaufkommen 2022 in Deutschland laut Inrix um 21 Prozent an und lag zudem acht Prozent über dem Niveau von 2019. Der Verkehrsanalyst Bob Pishue sagte, 2022 seien die traditionellen Stoßzeiten am Morgen und am späteren Nachmittag zurückgekehrt.

Für die Studie wurden die Stau- und Mobilitätsdaten in mehr als 1.000 Städten und 50 Ländern ausgewertet. Demnach waren die weltweit staureichsten Städte London (156 Stunden), Chicago (155 Stunden) und Paris (138 Stunden).