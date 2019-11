Gekaufte erfundene Bewertungen im Internet sind rechtswidrig und müssen gelöscht werden.

Das hat das Münchner Landgericht entschieden. Das Urlaubsportal Holidaycheck hatte gegen erfundene Bewertungen geklagt, die die Firma Fivestar Marketing an mehrere Hoteliers verkauft hatte. Die Richter urteilten, dass Fivestar keine Bewertungen mehr von Menschen verkaufen darf, die nicht tatsächlich in dem jeweiligen Hotel oder Ferienhaus übernachtet haben.



Die Firma mit Sitz in Belize in Zentralamerika verkauft auch Produkt-Bewertungen für andere Portale. Amazon-Bewertungen sind mit einem Preis ab 19,40 Euro am teuersten. Auch Amazon hat Fivestar und ähnliche Unternehmen nach eigenen Angaben deswegen schon erfolgreich verklagt. Im Unterschied zu anderen Firmen sind die Fivestar-Bewertungen nicht von Computern generiert, sondern stammen von freien Mitarbeitern. Dadurch sind sie schwieriger ausfindig zu machen.