Vom Flughafen München ist am Abend ein weiterer Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet.

Nach Angaben des Bayerischen Flüchtlingsrats waren 46 Migranten an Bord. In der Münchner Innenstadt hatten zuvor mehr als 600 Menschen gegen den Flug demonstriert. Redner verwiesen auf die schlechte Sicherheitslage in Afghanistan, wegen der das Leben der Abgeschobenen gefährdet sei. Die Bundesregierung argumentiert dagegen, dass sich die Situation in einigen Teilen des Landes verbessert habe.



Bislang wurden seit einem ersten Flug im Dezember 2016 303 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. Nach einer Sammelabschiebung Anfang Juli hatte sich ein Afghane das Leben genommen. Zudem wurde ein Mann widerrechtlich abgeschoben, über dessen Asylantrag noch nicht endgültig entschieden war. Er ist inzwischen wieder nach Deutschland zurückgekehrt.