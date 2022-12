Nach Glatteis

Münchner Flughafen wieder offen (Felix Hörhager/dpa)

Ein Sprecher sagte, alle Bahnen seien wieder freigegeben. Insgesamt mussten in der bayerischen Landeshauptstadt rund 150 Verbindungen abgesagt werden, 26 wurden an andere Flughäfen umgeleitet. Noch immer müssten die Flugzeuge vor dem Start enteist werden, das könne weiter zu Verzögerungen im Flugbetrieb führen, so der Sprecher weiter.

Auch im Süden Baden-Württembergs gab es Probleme. In Freiburg waren die Krankenhäuser wegen vieler Glatteis-Unfälle überfüllt. Rettungskräfte bauten deshalb einen Behandlungsplatz in der Messehalle auf. Wegen Glätte wurden zudem Teile der Innenstadt gesperrt.

Der Deutsche Wetterdienst hatte mitgeteiklt, es bestehe im Süden Deutschlands bis morgen Unwetterpotenzial vom Schwarzwald bis nach Niederbayern sowie südlich dieser Linie. Regional sei mit starken Verkehrsbehinderungen sowie Gefahren durch Eisbruch zu rechnen. Auch Schäden an der Infrastruktur wie etwa an Stromleitungen seien nicht ausgeschlossen, hieß es.

