Katholische Kirche Münchner Kardinal Marx räumt Versagen im Umgang mit Missbrauchsfällen ein

Eine Woche nach dem Münchner Gutachten zum Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche hat Erzbischof Kardinal Marx Versagen im Umgang mit Missbrauchsopfern eingeräumt. Die größte Schuld bestehe darin, die Betroffenen übersehen zu haben, sagte Marx in der Katholischen Akademie in München in einer Reaktion auf das Gutachten. Das sei unverzeihlich.

27.01.2022