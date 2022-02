Die OSZE plant eine Sondersitzung zur Situation in der Ukraine. (dpa/picture alliance/Michal Krumphanzl)

Das teilte Polen als derzeitiges Land des OSZE-Vorsitzes mit. Die Grenze Polens zum Nachbarland Ukraine ist zugleich die EU-Außengrenze. Warschau hatte bereits Mitte des Monats angekündigt, sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vorzubereiten.

In München endete am Mittag - geprägt von der Krise an der Grenze zur Ukraine - die Münchner Sicherheitskonferenz. Vertreter westlicher Staaten hatten in den vergangen Tagen dort Unterstützung für die Ukraine bekundet und Russland mit Konsequenzen gedroht. Die europäischen Länder sicherten der Ukraine verstärkt wirtschaftliche Hilfen zu. EU-Ratspräsident Michel rief zu einer Geberkonferenz für das Land auf. Man habe bereits ein Paket im Umfang von 1,2 Milliarden Euro geschnürt.

Belarus kündigte inzwischen an, das gemeinsame Militärmanöver mit Russland fortzusetzen. Als Grund wurde eine Zunahme militärischer Aktivitäten in der Nähe der belarussischen Grenze sowie eine Verschärfung der Situation im Donbass genannt. Die Militärübungen sollten eigentlich heute enden.

