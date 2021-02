Auf der digitalen Münchner Sicherheitskonferenz hat US-Präsident Biden die westlichen Partner zu einer engeren Zusammenarbeit bei der Verteidigung der Demokratie aufgerufen. Er sagte, unter anderem in Europa und den USA sei der demokratische Prozess Angriffen ausgesetzt. Man müsse zeigen, dass Demokratie noch immer liefern könne in diesen Zeiten.

Man befinde sich diesbezüglich an einem Wendepunkt der Geschichte. Er verwies etwa auf Konflikte mit China und Russland. Zudem betonte Biden die Relevanz der Beziehungen zwischen den USA und Europa. Das transatlantische Bündnis sei eine Grundlage für Sicherheit und Wohlstand, betonte Biden.

"Klimawandel ist existenzielle Krise"

Zudem erklärte der US-Präsident, man müsse sich multilateral abstimmen, um das Coronavirus sowie die Klimakrise zu bekämpfen. Der Klimawandel sei eine existentielle Krise, "alle Menschen werden darunter leiden - ohne Ausnahme". Deshalb müsse man ambitionierter im Kampf gegen den Klimawandel vorgehen.

Merkel: "Deutschland bereit für neues Kapitel der transatlantischen Partnerschaft"

Bundeskanzlerin Merkel bekannte sich zum Multilateralismus

und hob dabei das Verhältnis zu den USA hervor. Die Kanzlerin sagte, Deutschland stehe bereit für ein neues Kapitel der transatlantischen Partnerschaft. Die Zeichen für den Multilateralismus stünden heute wieder sehr viel besser. Das habe viel damit zu tun, dass Biden der neue US-Präsident geworden sei. Als Beispiele nannte Merkel die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Pariser Klimaabkommen und in die Weltgesundheitsorganisation sowie die Verlängerung des Abrüstungsvertrages "New Start" mit Russland.

Macron für mehr Engagement der EU in der Nato

Frankreichs Präsident Macron sprach sich für eine stärkere Rolle Europas in der Nato aus. Das bestmögliche Engagement der Europäischen Union in der Nato sei, deutlich mehr Kontrolle über die eigene Sicherheit zu haben, sagte Macron. Der britische Premierminister Johnson rief zu enger Zusammenarbeit und freundschaftlichem Wettstreit auf. "Lassen Sie uns der Versuchung widerstehen, die Veränderungen um uns herum zu beklagen", so Johnson.



An der Münchner Sicherheitskonferenz - die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie online stattfindet - nehmen auch

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sowie der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, teil. Dieser warnte davor, das Coronavirus zu politisieren und rief dazu auf, mehr Kapazitäten für die Produktion von Impfstoffen zu schaffen. Das gelte nicht nur reiche Länder, sondern weltweit.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.