Deutschland hat sein fortwährendes Engagement gegen die IS-Terrormiliz zugesichert.

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte in München nach einem Treffen der Staatenallianz gegen den IS, die Islamisten seien noch nicht besiegt. Die Bundeswehr werde daher im Rahmen der NATO weiter ihren Beitrag leisten. Dazu müsse möglicherweise das Bundestagsmandat für den Einsatz entsprechend angepasst werden. Auch US-Verteidigungsminister Esper betonte, die USA blieben dem Kampf gegen einen geschwächten, aber noch immer gefährlichen Feind vollauf verpflichtet. Die Verteidigungsminister der Allianz gegen den IS hatten sich vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen. Sie wird am Nachmittag mit einer Rede von Bundespräsident Steinmeier eröffnet.



Deutschland ist an dem Einsatz gegen die Dschihadisten mit der Ausbildung kurdischer und irakischer Sicherheitskräfte beteiligt. Außerdem steuert die Luftwaffe von Jordanien aus Aufklärung mit Tornadojets über Syrien und dem Irak sowie den Einsatz von Tankflugzeugen bei.