In München haben heute mehrere tausend Menschen gegen die Sicherheitskonferenz protestiert. Mit Plakaten, Fahnen und Sprechchören wandten sie sich gegen Aufrüstung und Krieg. Nach Polizeiangaben blieb die Demonstration friedlich.

Bei ihrem Auftritt auf der Konferenz hatte Bundeskanzlerin Merkel Forderungen der USA nach einem außenpolitischen Kurswechsel in Europa zurückgewiesen. Sie betonte, dass sie weiter auf eine internationale Zusammenarbeit setze.



Merkel lehnte es sowohl ab, das umstrittene Projekt "Nord Stream 2" aufzugeben als auch das Atomabkommen mit dem Iran zu beenden. Die Kanzlerin betonte, die Abhängigkeit Europas von russischem Gas hänge nicht davon ab, ob die Pipeline gebaut werde oder nicht. Merkel kritisierte in ihrer Rede außerdem die Pläne der Vereinigten Staaten, Importautos mit Strafzöllen zu belegen.

Pence: Iran bereiten neuen Holocaust vor

Der stellvertretende US-Präsident Pence sagte in München, Europa müsse das "Nord Stream"-Projekt beenden. Sein Land könne die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn die Bündnispartner sich vom Osten abhängig machten. Er rief die EU zudem zu einem harten Kurs gegenüber dem Iran auf. Teheran bereite einen neuen Holocaust vor, sagte Pence.



Der russische Außenminister Lawrow forderte die EU-Staaten in seiner Rede zu einer vertieften Partnerschaft mit seinem Land auf. Die Europäische Union habe sich in eine sinnlose Rivalität mit Moskau drängen lassen.