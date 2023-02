Eröffnung am Mittag

Münchner Sicherheitskonferenz im Zeichen des russischen Angriffskriegs

In München wird am Mittag die 59. Sicherheitskonferenz eröffnet. Hauptthema ist der russische Überfall auf die Ukraine, den Präsident Putin vor knapp einem Jahr angeordnet hatte. Zu Beginn der dreitägigen Konferenz wird am Mittag der ukrainische Präsident Selenskyj sprechen.

17.02.2023