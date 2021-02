Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, rechnet nicht mit einer grundlegenden Änderung der amerikanischen China-Politik unter US-Präsident Biden.

Zur Begründung sagte Ischinger im Deutschlandfunk, beide Kammern des US-Kongresses forderten einen härten Kurs gegenüber Peking. Dies betreffe sowohl Republikaner als auch Demokraten. Mit Blick auf die Sicherheitslage in Afghanistan äußerte Ischinger die Erwartung, dass die US-Truppen nur langsam abgezogen werden. Er erwarte ein gestaffeltes Vorgehen in Abstimmung mit den Verbündeten.



Am Nachmittag sprechen US-Präsident Biden und Bundeskanzlerin Merkel auf der digital abgehaltenen Sicherheitskonferenz unter anderem über die Corona-Pandemie und über die transatlantischen Beziehungen. Weitere Teilnehmer sind der französische Präsident Macron, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Nato-Generalsekretär Stoltenberg und der britische Premierminister Johnson.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.