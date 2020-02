Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hat der Staatengemeinschaft "unverzeihliches Versagen" in Syrien vorgeworfen.

Besonders über die Europäische Union äußerte er sich enttäuscht. Diese habe in neun Jahren "keinen einzigen Versuch" unternommen, die beteiligten Seiten an einen Tisch zu bringen und einen Friedensprozess in Syrien zu starten, sagte er in Berlin. Dies sei eine "Verantwortungslosigkeit erster Klasse" der EU und all ihrer Mitgliedsstaaten. Ischinger appellierte an die internationale Gemeinschaft, sich intensiver um die Lösung der Konflikte in der Welt zu bemühen. Die Welt sei in den vergangenen Jahren gefährlicher geworden. Es gebe mehr Krisen und "grauenhafte Vorgänge", als man sich vorstellen könne, betonte er.



Die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt am Freitag. Sie gilt als das wichtigste Forum für internationale Sicherheitspolitik. Zu ihr werden am Wochenende in der bayrischen Landeshauptstadt mehr als 800 Teilnehmer erwartet. Darunter gut 40 Staats- und Regierungschefs sowie rund hundert Außen- beziehungsweise Verteidigungsminister. Eröffnet wird die dreitägige Veranstaltung von Bundespräsident Steinmeier.



Zur 56. Auflage des Treffens im Hotel Bayerischer Hof werden unter anderen aus den USA Außenminister Pompeo, Verteidigungsminister Esper und Oppositionsführerin Pelosi erwartet. Darüber hinaus nehmen Frankreichs Präsident Macron, Kanadas Regierungschef Trudeau und Österreichs Bundeskanzler Kurz teil. Kanzlerin Merkel wird nicht nach München reisen.