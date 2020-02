Russland sieht sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz harscher Kritik unter anderem aus Deutschland ausgesetzt - auch wegen der Unterstützung der syrischen Armee in der umkämpften Provinz Idlib. Jetzt hat der russische Außenminister Lawrow die Kritik zurückgewiesen.

Lawrow verteidigte die von seinem Land unterstützte Militäroperation gegen die überwiegend islamistischen Aufständischen in der Region. Er sagte in seiner Rede auf der Konferenz, Idlib sei die letzte Brutstätte des Terrorismus in Syrien. Der Sieg über die Terroristen sei aber unvermeidlich. Lawrow räumte ein, es sei schwierig, in der Region Regierungsgegner von den Terroristen zu unterscheiden, da die Dschihadisten Zivilisten als "Schutzschilde" missbrauchten. Nach Angaben der UNO sind seit Dezember mehr als 800.000 Menschen vor den Kämpfen geflohen. Mehrere vereinbarte Feuerpausen wurden gebrochen.

Kritik an Russland auch von USA und Türkei

Lawrow traf sich in München mit seinen Amtskollegen aus Deutschland und der Türkei, Maas und Cavusoglu, um über den Syrien-Konflikt zu beraten. Cavusoglu kündigte anschließend an, die Konsultationen mit Russland würden am Montag in Moskau fortgesetzt. Maas verlangte, Moskau müsse seinen Einfluss auf die syrische Regierung nutzen, damit die Angriffe beendet würden.



Der türkische Präsident Erdogan beriet derweil mit US-Präsident Trump über die Lage in Syrien. Beide Staatschefs verurteilten nach Angaben des türkischen Präsidialamts die jüngsten Angriffe der syrischen Armee auch auf türkisches Militär.

Lawrow kitisiert Nato

In München äußerte sich Lawrow auch zum schlechten Verhältnis zwischen seinem Land und der Nato. Er sagte, die zunehmenden Spannungen, der Ausbau der militärischen Infrastruktur der Nato in Richtung Osten, das beispiellose Ausmaß an Übungen an den russischen Grenzen, das unermessliche Aufpumpen von Verteidigungsbudgets - all dies führe zu einer Unberechenbarkei. Im Kern werde "die Struktur der Konfrontation des Kalten Krieges wiederbelebt".



Vor Lawrows Äußerungen hatte sich die Kritik deutscher Teilnehmer an Russland fortgesetzt: Nach Bundespräsident Steinmeier warnte auch Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer vor Bedrohungen für die Idee der freiheitlichen Gesellschaften. Und wie Steinmeier nannte sie unter anderem die Annexion der Krim durch Russland als ein negatives Beispiel.

Kramp-Karrenbauer: "Werte des Westens verteidigen"

Steinmeier hatte gestern in seiner Münchner Eröffnungsrede die Außenpolitik der USA, Russlands und Chinas kritisiert und von einer zunehmend destruktiven Dynamik der Weltpolitik gesprochen. Kramp-Karrenbauer nun rief in ihrer Rede dazu auf, die Werte des Westens zu verteidigen. Die Idee einer freiheitlichen Gesellschaft werde derzeit ganz konkret herausgefordert. Sie nannte als Beispiele die Annexion der Krim durch Russland, den islamistischen Terrorismus und den Syrienkrieg. Angesichts dieser Bedrohungen stünden Europa und Deutschland in der Pflicht, mehr Willen zum Handeln zu entwickeln, betonte Kramp-Karrenbauer. Das Elend der syrischen Bevölkerung verdeutliche, was passiere, wenn man keine Tatkraft zeige. Das dürfe nicht wieder passieren.

Macron für "Europa der Verteidigung"

Damit stimmte sie im Prinzip dem französischen Präsidenten Macron zu, der in München zuvor seinen Vorstoß bekräftige, wonach Europa die eigene Sicherheit stärker selbst verteidigen müsse. Macron hatte bereits im vergangenen Jahr die Nato als hirntot bezeichnet und mehr europäische Eigenständigkeit gefordert. Nun sagte er, zwar teile man viele Interessen und Werte mit den USA, allerdings gebe es Besonderheiten in Europa, die es zu schützen gelte, sagte Macron. Er betonte, ein "Europa der Verteidigung" sei ausdrücklich kein Projekt gegen die Nato. Von der deutschen Regierung forderte er eine klare Antwort auf seine Vorschläge.



Damit rannte Macron beim FDP-Außenpolitiker Lambsdorff offene Türen ein. Der machte sich für Gespräche mit Frankreich über die Zukunft der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik stark. Das 21. Jahrhundert werde absehbar von China und den USA dominiert, sagte er im Deutschlandfunk. Man brauche eine Diskussion darüber, wie sich Europa dazu positionieren und Deutschland einbringen wolle.

Pompeo weist Kritik Steinmeiers zurück

Die deutsche Kritik an den USA wollte deren Außenminister Pompeo nicht auf sich sitzen lassen. Er wies Steinmeiers Vorwurf zurück, wonach Washington der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage erteile. Dies entspreche nicht der Realität, sagte Pompeo in seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz, ohne den Bundespräsidenten namentlich zu nennen. Auch Macron erhielt Widerspruch: Es sei es übertrieben, vom Tod des transatlantischen Bündnisses zu reden, sagte Pompeo. Das war ganz im Sinne von Nato-Generalsekretär Stoltenberg; der auf der Konferenz für einen Zusammenhalt von Nordamerika und Europa plädierte. Es handle sich um eine unverzichtbare Partnerschaft, sagte er.

Esper: Huawei ist eine Bedrohung für die Nato

Die deutsche Kritik an China dürfte US-Verteidigungsminister Esper gerne gehört haben - doch er vermisst ein entsprechendes Handeln: So wie die USA sollte sich auch Europa Sorgen über das Auftreten Chinas in der Weltwirtschaft machen, sagte esper in München. Er forderte die Verbündeten der USA auf, beim Aufbau der 5G-Mobilfunknetze nicht auf chinesische Firmen zurückzugreifen. Den chinesischen Technologiekonzern Huawei bezeichnete er als Bedrohung für die Nato.



An der Münchner Sicherheitskonferenz nehmen 40 Staats- und Regierungschefs teil; sie debattieren über Wege zur Befriedung der großen militärischen Konflikte und Krisenherde.