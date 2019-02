Bei der Sicherheitskonferenz in München sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Europa deutlich zutage getreten.

Bundeskanzlerin Merkel sprach die Differenzen in ihrer Rede offen an und wies Forderungen der USA nach einem außenpolitischen Kurswechsel in Europa zurück. Sie warnte vor einem Zerfall der multilateralen Weltordnung und kritisierte den einseitigen Rückzug der USA aus Syrien und die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran. Zugleich wies sie die Kritik am Bau der Gaspipeline "Nord Stream 2" zurück. Der stellvertretende US-Präsident Pence sagte in München, Europa müsse das "Nord Stream"-Projekt beenden. Sein Land könne die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn sich die Bündnispartner vom Osten abhängig machten.



Zum Abschluss befasst sich die Sicherheitskonferenz heute schwerpunktmäßig mit dem Nahen Osten. Im Mittelpunkt dürfte der Syrien-Konflikt und die Rolle des Iran in der Region stehen.