Deutschland und Großbritannien haben zu einer verstärkten militärischen Zusammenarbeit in Europa aufgerufen.

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sagte zum Auftakt der dreitägigen Münchner Sicherheitskonferenz, die Europäer müssten mehr in die Waagschale werfen. Die Forderungen der USA nach mehr Fairness in der Lastenteilung der Wehretats seien berechtigt. Die Nato bleibe für die eigene Sicherheit die erste Wahl.



Ihr britischer Kollege Williamson fügte hinzu, Großbritannien werde die EU mit dem Brexit zwar verlassen, bekenne sich aber zur gemeinsamen Sicherheitspolitik. Die Nato müsse Fundament in Europa sein. Scharfe Kritik äußerte er gegenüber Russland. Dabei verwies Williamson auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die Unterstützung der Aufständischen in der Ostukraine. Russland bleibe eine Bedrohung, erklärte der britische Verteidigungsminister.



An der 55. Münchner Sicherheitskonferenz nehmen bis Sonntag rund 600 internationale Vertreter teil, darunter zahlreiche Regierungschefs und Minister.