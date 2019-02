Auch der israelische Ministerpräsident Netanjahu wird nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen.

Ein Sprecher der Konferenz sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Absage sei bereits in der vergangenen Woche erfolgt. Gründe dafür wurden nicht genannt. Netanjahu wird allerdings unmittelbar vor der Münchner Tagung an einer Nahost-Konferenz in Warschau teilnehmen.



Mitte vergangener Woche war bereits die Absage des französischen Präsidenten Macron bekanntgeworden. Dieser wollte eigentlich zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel in München auftreten.